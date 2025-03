Die Deutsche Bank muss wegen Verstössen gegen gesetzliche Pflichten Geldbussen in Millionenhöhe bezahlen. Die Finanzaufsicht Bafin verhängte gegen den Dax-Konzern Bussgelder in Höhe von 23,05 Millionen Euro, wie sie am Dienstagabend in Frankfurt mitteilte. Der Behörde zufolge hatte die zum Konzern gehörende Postbank bei telefonischer Anlageberatung gegen die Pflicht zur Aufzeichnung von Gesprächen verstossen. Ausserdem habe die Postbank Anträge zur Kontowechselhilfe in mehreren Fällen nicht oder nur verzögert bearbeitet.