Im Fall der Signa-Pleite hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen auf den österreichischen Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer ausgeweitet. Es gehe um den Verdacht der Untreue, teilte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mit. In diesem Zusammenhang habe es Hausdurchsuchungen in Wien und Umgebung gegeben. Die Ermittlungen richteten sich auch gegen ein damaliges Signa-Vorstandsmitglied, hiess es.