Der Aufsichtsrat und Knofs Nachfolgerin Bettina Orlopp hatten laut früherer Aussage erst im Jahr 2025 aus der Presse erfahren, dass sich der Manager mit Orcel getroffen hatte - kurz nachdem die italienischen Grossbank Unicredit bei der Commerzbank als Grossaktionärin eingestiegen war. Seitdem haben die Italiener ihre Beteiligung immer weiter ausgebaut. Inzwischen halten sie knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile sowie weitere Finanzinstrumente und haben ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien vorgelegt./stw/ben/he