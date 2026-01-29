Bereits vergangenen Monat hatte das US-Justizministerium eine Klage eingereicht, um Fulton zur Herausgabe von Wahlunterlagen aus dem Jahr 2020 zu zwingen. Eine Entscheidung dazu steht noch aus. In Medienberichten wird gemutmasst, die Aktionen zielten darauf ab, doch noch Beweise für Trumps Behauptung der Wahlmanipulation zu finden. Diesen Vorwurf wiederholt er schon seit Jahren. Der Oberste Gerichtshof und andere Gerichte wiesen jedoch Klagen der Republikaner zurück./jv/DP/mis