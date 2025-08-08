Präsenz in den USA ausgebaut

Wegen der grossen Bedeutung der USA baute Pilatus seine Präsenz in Nordamerika in der letzten Zeit aus. Im Bundesstaat Colorado werden bereits heute Endmontagearbeiten an den in der Schweiz gefertigten PC-12 und PC-24 durchgeführt. Vor einem Jahr gab der Flugzeugbauer zudem bekannt, in Florida einen neuen Standort aufzubauen.