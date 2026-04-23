Konkret stiegen die Verkäufe 2025 gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent auf 573 Millionen Franken, nachdem 2024 bereits ein Wachstum von 19 Prozent ausgewiesen wurde. Die Anzahl der Mitarbeitenden habe zeitgleich um gut 10 Prozent auf mittlerweile über 3660 zugenommen.
Starker Ausbau
In der Sparte Electrical Technology profitierte den Angaben zufolge erneut vom stark steigenden Trend der Elektrifizierung. Der dazu notwendige Ausbau der Stromübertragungsnetze sorge auch bei Weidmann dafür, dass Produktionsanlagen an allen Standorten auf Hochtouren liefen.
Von Nordamerika über Europa bis hin zu China seien zudem neue Werke mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 250 Millionen Franken am Entstehen. In Mexiko und in Kroatien wurden 2025 bereits neue, zusätzliche Komponentenwerke eröffnet.
Das Segment Medical Technology, in dem Kunststoffkomponenten für die medizinische Diagnostik und die Arzneimittelverabreichung hergestellt werden, habe sich 2025 besser als erwartet entwickelt. Auch hier hätten die hohe Auslastung der kürzlich in Betrieb genommenen Fertigung für Diagnostikprodukte in Saltillo (Mexiko) und Rapperswil zum guten Ergebnis beigetragen.
Weidmann mit Hauptsitz in Rapperswil unterhält neben dem Energiebereich auch die Bereiche Fiber Technology und Medical Technology. Gewinnzahlen gibt das Unternehmen nicht bekannt.
sta/cg
(AWP)