Das Segment Medical Technology, in dem Kunststoffkomponenten für die medizinische Diagnostik und die Arzneimittelverabreichung hergestellt werden, habe sich 2025 besser als erwartet entwickelt. Auch hier hätten die hohe Auslastung der kürzlich in Betrieb genommenen Fertigung für Diagnostikprodukte in Saltillo (Mexiko) und Rapperswil zum guten Ergebnis beigetragen.