Um die Reben zu schützen, vermeidet man es, die Rebberge zu stark zu entlauben, um Sonnenbrand vorzubeugen, wie der Experte sagt. Die Winzer pflegten auch den Boden, um die Verdunstung einzuschränken, und passten die Begrünung an, um die Konkurrenz um das Wasser zu verringern. Wo es erlaubt sei, werde punktuell bewässert.