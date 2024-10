Das Weisse Haus hat den Deutschland-Besuch von US-Präsident Joe Biden in dieser Woche offiziell bestätigt. Er werde morgen nach Berlin reisen, kündigte die Regierungszentrale in Washington an. Biden hatte den Besuch wegen des Hurrikans «Milton» in den USA verschieben müssen. Sein ursprünglich im Anschluss geplanter Angola-Besuch wurde auf Dezember verlegt. Biden trifft in Berlin unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.