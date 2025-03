In einem weiteren X-Post betonte die Sprecherin wie bereits am Vortag, dass US-Präsident Donald Trump weiterhin Vertrauen in sein Team für Nationale Sicherheit habe. Anderweitige Berichte seien von Reportern geschrieben, die nach einer «Enthüllung» dürsteten und beruhten auf «anonymen Quellen, die eindeutig nicht mit dem Präsidenten sprechen».