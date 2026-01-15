Das Nobelinstitut in Oslo hatte allerdings schon in der vergangenen Woche darauf verwiesen, dass ein Nobelpreis «weder widerrufen, geteilt noch auf andere übertragen werden» kann. «Sobald die Bekanntgabe erfolgt ist, ist die Entscheidung endgültig», hiess es in einer Mitteilung, die das Institut auf seiner Website veröffentlichte. Zuvor hatte Machado in einem Interview des US-Senders Fox News ein entsprechendes Vorhaben angedeutet.