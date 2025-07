US-Präsident Donald Trump leidet an einer chronisch venösen Insuffizienz - also einer Erkrankung der Beinvenen, die vor allem bei älteren Menschen vorkommt. Zugleich betonte Regierungssprecherin Karoline Leavitt im Weissen Haus: «Der Präsident ist weiterhin bei bester Gesundheit, was Sie alle hier täglich miterleben können». Die Insuffizienz sei eine nicht lebensbedrohliche, häufig vorkommende Erkrankung, die vor allem bei Menschen über 70 Jahren auftrete. Trump ist 79 Jahre alt.