US-Präsident Donald Trump will nach Angaben des Weissen Hauses in wenigen Stunden Zölle ankündigen, die auf die Autoindustrie abzielen. Der Republikaner werde sich am amerikanischen Nachmittag (21:00 Uhr MEZ) dazu äussern, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt in Washington. Details waren zunächst unklar.