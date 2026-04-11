Bei den Friedensverhandlungen in Islamabad sprechen nach Angaben des Weissen Hauses die USA und der Iran direkt miteinander, unter Anwesenheit von Vertretern Pakistans. Ein hochrangiger Regierungsbeamter des Weissen Hauses bestätigte ein trilaterales Treffen an diesem Samstag. Zuvor hatte es bereits aus pakistanischen Sicherheitskreisen geheissen, dass es direkte Gespräche gebe.