Als Reaktion auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge im Iran greift Teheran seit Tagen unter anderem Ziele in den Golfstaaten an, darunter auch US-Militärstützpunkte und -Botschaften. Die Golfstaaten liegen teils nur einige Dutzend, teils einige Hundert Kilometer von Irans Küste entfernt. Sie sind damit leichtere Ziele als etwa Israel. Die meisten der Raketen und Drohnen zielten bisher auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Katar und Bahrain./jot/DP/stw