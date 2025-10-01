Prozesse inzwischen eingespielt

Bis alles wieder läuft, müssten Reisegäste nach wie vor mit Verzögerungen und Verspätungen rechnen. Punktuell gebe es noch Ausfälle, so der Sprecher. Für viele Passagiere seien die Beeinträchtigungen aber auch gar nicht spürbar, weil die Prozesse inzwischen gut eingespielt seien. «Es findet so gut wie jeder Flug statt», erklärte der Sprecher. Reisende sollten sich jedoch bei ihrer Airline vorab über ihren Flug erkundigen.