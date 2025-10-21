Etwas optimistischer ist Julius-Bär-Ökonomin Susan Joho: Aus Sicht von Donald Trump dürfte die Tendenz des abnehmenden Handelsbilanzüberschusses mit den USA in den letzten Quartalen in die richtige Richtung gehen, glaubt er. Man müsse hier aber auch berücksichtigen, dass der Handelsbilanzüberschuss am Anfang dieses Jahr vor allem aufgrund von Vorzieheffekten im Hinblick auf die erwarteten Zollerhöhungen der USA so stark angestiegen sei. Der Handelsbilanzüberschuss im dritten Quartal 2025 entspreche nun wieder dem Niveau vom ersten Quartal 2024.