Mehr Patienten in anderen Krankenhäusern

Die IT-Probleme hatten dabei auch Auswirkungen auf andere Krankenhäuser und Rettungsleitstellen. So berichtete unter anderem das Harzklinikum, eines der grössten kommunalen Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt, von einem deutlich erhöhten Patientenaufkommen in den Notaufnahmen. Inzwischen habe sich die Lage aber deutlich stabilisiert, hiess es in einer Mitteilung.