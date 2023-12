Das Ringen der EU-Länder um eine Reform der gemeinsamen Schuldenregeln geht auch nach stundenlangen nächtlichen Verhandlungen weiter. Man sei fast am Ziel, sagte die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño am Freitag in Brüssel. «Gestern Abend war es nicht möglich, alle Konsultationen (...) abzuschliessen, aber wir hoffen, dass wir diese in den nächsten Tagen abschliessen können.» Wenn nötig, solle es - vermutlich noch vor Weihnachten - ein ausserplanmässiges Treffen der Finanzminister geben, damit vor Ende des Jahres eine politische Einigung erzielt werden könne. Spanien hat derzeit den EU-Ratsvorsitz inne.

08.12.2023 12:16