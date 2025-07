Nach der umstrittenen Beschaffung von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Krise 2020 fallen in Deutschland beim Bund weiterhin Folgekosten in Millionenhöhe an. «Für die noch nutzbaren Restbestände von 800 Millionen Schutzmasken im Jahr 2024 fehlt es an einem Verteilungskonzept», heisst es in einem Bericht des Bundesrechnungshofs an den Bundestags-Haushaltsausschuss, wie zuerst der «Spiegel» berichtete. Die Folgekosten zur Verwaltung der «Überbeschaffung» hätten sich 2024 um 57 Millionen Euro auf nunmehr 517 Millionen Euro erhöht.