Der staatliche Frühindikator, für den vor allem die grossen und staatlich dominierten Konzerne befragt werden, legte im Vergleich zum Vormonat um 0,2 auf 49,2 Punkte zu. Experten hatten mit einem Anstieg auf 49,4 Zähler gerechnet. Er verharrt damit seit einschliesslich April unter dem wichtigen Schwellenwert von 50 Punkten, ab dem man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht. Ebenfalls schwach zeigte sich die Stimmung in den Dienstleistungsbetrieben. Hier sank der entsprechende Indexwert des Statistikamtes um 0,6 Punkte auf 49,5 Punkte. Damit liegt er nun ebenfalls unter der wichtigen Marke von 50 Punkten.