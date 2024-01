Laut deutschem «Tagesspiegel» sind die Signa-Prestigeprojekte um die Karstadt-Immobilien am Hermannplatz und am Kurfürstendamm 231 in Berlin pleite. Weitere Insolvenzen gab es auch in München, dort sei unter anderem die Eigentümergesellschaft des Galeria-Gebäudes am Rotkreuzplatz insolvent, berichtet die Münchener «Abendzeitung».