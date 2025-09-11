Die Anklage ist Teil des umfassenden Verfahrenskomplexes rund um die Pleite der Signa-Gruppe des Tiroler Investors. Benko war im Januar in seiner Villa in Innsbruck festgenommen worden und befindet sich seither in Wien in Untersuchungshaft. Er galt einst als einer der bedeutendsten Immobilieninvestoren Europas. Sein weit verzweigter Signa-Konzern verantwortete Ende 2023 die bislang grösste Unternehmenspleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Zu dem Firmengeflecht gehörten zahlreiche Immobilienprojekte sowie der deutsche Warenhauskonzern Galeria. Die WKStA ermittelt mit Unterstützung einer Sonderkommission gegen mehr als ein Dutzend Beschuldigte, unter anderem wegen schweren Betrugs und Untreue. Der Gesamtschaden beläuft sich den Ermittlern zufolge derzeit auf rund 300 Millionen Euro.