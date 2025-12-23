Trump sagte lange nichts

Trump hielt sich in den vergangenen Tagen mit Äusserungen zu der Veröffentlichung auffällig zurück. Erst drei Tage danach sprach er am Montagnachmittag auf eine Nachfrage von Journalisten länger dazu und machte Demokraten erneut Vorwürfe. Auffällig war, dass Trump seine früheren heftigen Attacken gegen Clinton nicht fortsetzte. Von einem Journalisten darauf angesprochen, ob ihn die zahlreichen Fotos in den Ermittlungsakten, auf denen der Demokrat Clinton abgebildet ist, überrascht hätten, sagte Trump: «Ich mag die Bilder von Bill Clinton nicht, die gezeigt werden. Ich mag die Bilder von anderen Leuten nicht, die gezeigt werden. Ich finde das eine schreckliche Sache.»