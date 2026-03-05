Mehrere Fluggesellschaften haben laut dem EDA am Donnerstag ihren Betrieb an den Flughäfen von Abu Dhabi und Dubai wieder aufgenommen. Die Schweizer Vertretungen in der Region hätten Kontakt zu den jeweiligen Regierungen aufgenommen und sie darum gebeten, Ausreisebemühungen von blockierten Schweizer Staatsangehörigen zu erleichtern.