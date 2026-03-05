Die Buchung erfolgte ausschliesslich über die Hotline von Swiss und richtete sich an Reisende im Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie eine Sprecherin des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Zuerst hatte «20 Minuten» darüber berichtet.
Edelweiss führt neben der regulären Verbindung Zürich-Muskat-Salala-Zürich einen Flug mit einer zusätzlichen Maschine durch, wie es weiter hiess. Der Flug ab Muskat sei innerhalb kurzer Zeit ausgebucht gewesen.
Das EDA prüft laut eigenen Angaben weiterhin Optionen, um die in der Region blockierten Schweizer Staatsangehörigen bei der Ausreise zu unterstützen. Aktuell seien aber in erster Linie kommerzielle Flugverbindungen zu berücksichtigen.
Mehrere Fluggesellschaften haben laut dem EDA am Donnerstag ihren Betrieb an den Flughäfen von Abu Dhabi und Dubai wieder aufgenommen. Die Schweizer Vertretungen in der Region hätten Kontakt zu den jeweiligen Regierungen aufgenommen und sie darum gebeten, Ausreisebemühungen von blockierten Schweizer Staatsangehörigen zu erleichtern.
