US-Präsident Donald Trump hatte am Montagabend nach Tagen der Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah etwas Hoffnung auf eine Entschärfung der Situation geschürt. Beide Seiten würden ihre gegenseitigen Angriffe zunächst stoppen, erklärte er auf seiner Plattform Truth Social. Zudem werde Israel keine Truppen nach Beirut entsenden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte allerdings, die Armee werden ihren Einsatz im Südlibanon wie geplant fortsetzen. Auch Angriffe in Beirut seien weiterhin möglich, wenn die Hisbollah ihre Angriffe auf israelische Städte nicht einstellen würde./jot/DP/he