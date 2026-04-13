In den letzten Monaten bemühte man sich gemeinsam mit den Insolvenzverwaltern der drei Gesellschaften, die Immobilie ohne Insolvenzverfahren zu verwerten. «Da die aussergerichtliche Verwertung bislang nicht finalisiert werden konnte, musste die Schuldnerin nunmehr den Insolvenzweg beschreiten und erfolgt die Verwertung nunmehr im Rahmen des noch zu eröffnenden Insolvenzverfahrens», merkte Jürgen Gebauer vom KSV 1870 an.