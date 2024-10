Rund 800 Beschäftigte demonstrieren in Mainz

Parallel zu den Tarifverhandlungen hatte die Gewerkschaft Beschäftigte verschiedener öffentlicher Institute aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie aus Baden-Württemberg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. An einem Demonstrationszug in Mainz beteiligten sich zudem nach Angaben einer Verdi-Sprecherin rund 800 Beschäftigte. Bereits in den vorangegangenen Tagen hatte es Arbeitsniederlegungen in mehreren Bundesländern gegeben.