Nach Informationen des US-Portals «Axios» wollen sich beide Seiten eigentlich diesen Dienstag in Katars Hauptstadt Doha treffen, um ihren Streit um die Strasse von Hormus beizulegen. US-Aussenminister Marco Rubio hatte kürzlich technische Gespräche für Montag oder Dienstag in Aussicht gestellt, die erneut in der Schweiz stattfinden sollten. Wann sich Vertreter beider Seiten nun treffen wollen, ist unklar. Beobachtern zufolge könnte es sich bei dem iranischen Rückzieher auch um eine Verhandlungstaktik handeln.