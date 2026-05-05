Zu dem Messerangriff und auch zuvor zu einem Brandanschlag auf Krankenwagen eines jüdischen Rettungsdienstes hatte sich eine islamistische Gruppierung namens Ashab al-Jamin bekannt. Die Gruppe tauchte erstmals während des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran auf und hat sich seitdem zu mehreren Anschlägen in Europa gegen jüdische und westliche Einrichtungen bekannt. Es ist aber unklar, ob die Gruppe tatsächlich existiert oder ob es sich um eine Inszenierung handelt. Zugleich gibt es Anzeichen auf mögliche Verbindungen zum iranischen Staat./mj/DP/jha