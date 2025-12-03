Was das neue Angebot kosten soll

Die kleinste Abo-Option für HBO Max - mit Werbung - soll laut Warner Bros. Discovery im ersten Jahr für 5,99 Euro monatlich zu haben sein, danach steigt der Preis auf 6,99 Euro im Monat. Wer werbefrei streamen will und Inhalte auch herunterladen möchte, muss im ersten Jahr 11,99 Euro pro Monat zahlen, danach einen Euro mehr. Ein Sportpaket mit Werbung ist für 3 Euro monatlich zusätzlich zu den Paketen buchbar.