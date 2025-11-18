Baumeister: Konstruktive Gespräche

Laut dem Baumeisterverband waren die Gespräche am Montag «konstruktiv», und es hätten «weitere Fortschritte erzielt» werden können. Dies gelte insbesondere für die absolute Friedenspflicht, die im neuen Landesmantelvertrag verbindlicher geregelt werde, sowie für eine einfachere Neuregelung der Reisezeit, hiess es in einer Stellungnahme. Darüber hinaus solle der Mindestlohn künftig automatisch an die Teuerung angepasst werden.