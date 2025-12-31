Auf der Eurostar-Webseite war am Mittwochmorgen bereits die erste Verbindung gestrichen worden, weitere wurden als verspätet angezeigt. Am Vortag hatte Eurostar wegen eines Problems mit der Stromversorgung zunächst alle Verbindungen gestrichen. In der Nacht seien weitere Schwierigkeiten mit der Schieneninfrastruktur aufgetreten, hiess es in einem Status-Update am Morgen. Auf der Webseite des Autozug-Betreibers Le Shuttle wurden hingegen keine Verzögerungen angezeigt.