Das Währungspaar Dollar/Franken notiert weiter klar unter der Marke von 80 Rappen. Aktuell kostet der Greenback mit 0,7966 Franken praktisch gleich viel wie am Morgen (0,7967). Auch zum Euro hat sich die US-Devisen kaum bewegt, wie Kurse um 1,1725 nach 1,1728 im Frühhandel zeigen. Derweil wird der Euro zum Franken zu 0,9340 Franken und damit ebenfalls nahezu unverändert zum Morgen gehandelt.