Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat «dringende und entschlossene» Massnahmen gegen die zunehmende Wohnungsnot in Spanien verkündet. Das Massnahmenpaket solle in den kommenden Wochen per königlichem Dekret in Kraft gesetzt werden, sagte Sánchez bei der Einweihung eines öffentlichen Wohnungsbauprojekts auf einem früheren Militärgelände in Madrid, auf dem 10.700 neue Wohnungen entstehen sollen. Man werde Betrug und Missbrauch bei Mietverträgen bekämpfen und Anreize für Vermieter schaffen.