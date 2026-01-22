Bereits 2020 hielt das Bundesgericht dazu fest, die AGH habe mit dem genannten Vertrag das Kartellrecht verletzt. Das Lausanner Gericht sprach damals aber keine Sanktionen aus und sagte, die Weko müsse dies tun. Auch wies das Gericht die Weko an, das Verhalten von Ticketcorner weiter abzuklären. Der Sachverhalt sei nicht ausreichend abgeklärt.