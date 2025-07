Die Weko hat sich mit dem Kreditkartengiganten Visa einvernehmlich auf tiefere Interchange-Gebühren für Visa-Karten geeinigt. So soll an physischen Verkaufspunkten in der Schweiz künftig eine durchschnittliche Interchange Fee von maximal 0,15 Prozent erhoben werden. Erstmals erwirkt die Weko zudem für Debit- als auch für Kreditkarten eine Senkung der grenzüberschreitenden Interchange Fees.