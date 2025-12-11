Twint prüft rechtliche Schritte

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Schweizer Bezahldienst Twint rechtliche Schritte gegen den US-Techkonzern prüft. Denn die Bezahlfunktion von Apple - ein Doppelklick auf die Seitentaste des iPhones - funktioniert in der Schweiz nur, wenn die Nutzenden ihre Debit- oder Kreditkarte bei Apple Pay hinterlegt haben, so die Argumentation.