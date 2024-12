Ebenfalls verkaufen will die Migros ihre Reisetochter Hotelplan, das Einrichtungshaus Micasa, die Do it + Garden Geschäfte sowie die Kosmetik- und Hygienetochter Mibelle. Der Detailhändler hatte zudem den Abbau von bis zu 1500 der insgesamt rund 100'000 Stellen angekündigt. Mit den harten Einschnitten will der «orange Riese» wieder profitabler werden.