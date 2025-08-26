Hotelplan-Gruppenchefin Laura Meyer erklärte: «Wir freuen uns sehr über die Freigabe der Weko. Damit geht eine lange Zeit des Wartens zu Ende.» Der Abschluss der Transaktion rücke in greifbare Nähe. Damit «werden wir Klarheit schaffen und die Grundlage für neue Perspektiven legen - um auf dem bisherigen Erfolg aufzubauen und die Weichen für die Zukunft zu stellen.»