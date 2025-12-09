Mitte Mai hatten die SRG und der VSM die Grundsatzvereinbarung beim Swiss Media Forum in Luzern getroffen. Damit verpflichtet sich die SRG, ihre Mittel mit Rücksicht auf die privaten Angebote einzusetzen. Die Vereinbarung sah unter anderem eine Beschränkung der Online-Aktivitäten der SRG vor. Im Gegenzug lehnen die Verleger die Volksinitiative «200 Franken sind genug» ab. Sie ist besser bekannt als SRG-Initiative oder Halbierungsinitiative. Darüber abgestimmt wird am 8. März.