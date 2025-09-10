Die Behörde Weko geht der Frage nach, ob das Angebot der SMG auf deren Immobilienplattformen eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt. Dazu habe man entsprechende Ermittlungen aufgenommen, wie eine Weko-Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur AWP entsprechende Medienberichte bestätigte. Zuvor hatte unter anderem der Finanzblog «Inside Paradeplatz» darüber berichtet.