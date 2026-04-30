Auslöser der Verfahren sind laut Mitteilung mehrere bei der Weko eingereichte Selbstanzeigen. Demnach sollen sich einerseits Unternehmen aus der Reisebranche und andererseits mehrere Online-Casinos darauf geeinigt haben, sich auf den wichtigsten Suchmaschinen nicht gegenseitig zu konkurrenzieren. Konkret hätten sie darauf verzichtet, Gebote auf Schlüsselwörter abzugeben, welche die Marken ihrer jeweiligen Konkurrenten betreffen.