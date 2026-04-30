Weko-Direktor Patrik Ducrey sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP, er könne wegen der laufenden Untersuchungen nicht sagen, welche drei Unternehmen aus der Reisebranche konkret betroffen seien. Es werde noch abgeklärt, ob weitere Firmen involviert seien. In ein bis zwei Wochen dürfte dies jedoch geklärt sein und die Namen der betroffenen Unternehmen würden öffentlich werden.