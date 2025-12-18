Grosse Bedeutung

Der Zinsderivate- wie auch der Devisenkassahandel sei nicht nur für Banken von grosser Bedeutung, sondern auch für zahlreiche Unternehmen in der Schweiz, betont die Weko. So nutzten insbesondere international tätige Unternehmen Zinsderivate, um ihre Zinsrisiken zu steuern und Unsicherheiten im Geschäftsumfeld zu verringern. Gleichzeitig seien die Unternehmen Währungsrisiken ausgesetzt, die sie absichern müssen.