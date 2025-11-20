Als Submissionsabrede gilt es, wenn sich Anbieterinnen über Preis und Zuschlag austauschen. Solche Absprachen treiben laut den Wettbewerbshütern die Kosten in die Höhe, machen Unternehmen weniger effizient und hemmen Innovationen. In den vergangenen Jahren hatte die Behörde bereits mehrere ähnliche Baukartelle untersucht, darunter in Graubünden, im Wallis und im Tessin.