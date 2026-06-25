Nachdem das Verfahren eigentlich im vergangenen Herbst 2025 abgeschlossen werden sollte, habe die Weko von einem Unternehmen neue Informationen erhalten, so die Mitteilung vom Donnerstag. Mit den wieder aufgenommenen Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte für weitere Abreden, so dass nun das Verfahren auf insgesamt neun Unternehmen ausgedehnt wird.