Das Verfahren werde sich nun voraussichtlich um ein Jahr verlängern. Wie Stüssi gegenüber Keystone-SDA erklärt, kam es bereits in der Vergangenheit wiederholt vor, dass die Weko die Untersuchungen auf weitere Unternehmen ausgedehnt habe - so beispielsweise bei bereits abgeschlossenen Untersuchungen in Graubünden oder auch bei noch laufenden Untersuchungen in den Kantonen Neuenburg und Jura. «Jedoch ist die Dauer dieses Verfahrens länger als üblich.» Länger gehe es unter anderem, wenn der zu ermittelnde Sachverhalt komplex oder gross sei.