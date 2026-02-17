Eine solche Untersuchung dauere im Normalfall drei Jahre. Weitere Angaben machte die Weko nicht. Die Tatsache, dass es innerhalb einer recht kurzen Zeit seit Beginn der Untersuchung zu Hinweisen auf 150 Projekte und insgesamt 20 Unternehmen kam, deutet aber auf eine gewisse Kooperation zumindest einiger Unternehmen hin.