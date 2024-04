Die Swisscom muss demnach ihre Multipunktanschlüsse bis Ende 2025 im von ihr beherrschten Marktgebiet auf ein Vierfaser-System umrüsten. Anschlüsse mit nur einer Zuleitung von der Telefonzentrale zum Strassenschacht schalten die Konkurrenz aus und sind kartellrechtlich nicht zulässig, wie Weko-Präsidentin Laura Melusine Baudenbacher an der Jahresmedienkonferenz am Dienstag in Bern erklärte.