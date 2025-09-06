In der Weleda-Firmengeschichte wird laut «Spiegel» die an die SS gelieferte Creme erwähnt. Dort heisse es, dass unklar sei, ob Rascher diese für Menschenversuche eingesetzt habe oder ob das überhaupt seine Absicht gewesen sei. Die Tätigkeit des Gärtners Lippert im KZ Dachau habe «in keinerlei Verbindung zu seiner früheren Tätigkeit bei Weleda» gestanden.